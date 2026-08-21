Epiko מחיר היום

מחיר Epiko (EPIKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EPIKO ל USD הוא $ 0 לכל EPIKO.

Epiko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,876, עם היצע במחזור של 300.00M EPIKO. ב‑24 השעות האחרונות, EPIKO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03387736, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EPIKO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.15.

Epiko (EPIKO) מידע שוק

שווי שוק $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K נפח (24 שעות) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Epiko הוא $ 104.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.15. ההיצע במחזור של EPIKO הוא 300.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.88K.