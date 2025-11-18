Emerge מחיר היום

מחיר Emerge (EMERGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001029, עם שינוי של 8.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMERGE ל USD הוא $ 0.00001029 לכל EMERGE.

Emerge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 976,088, עם היצע במחזור של 94.77B EMERGE. ב‑24 השעות האחרונות, EMERGE סחר בין $ 0.00001001 (נמוך) ל $ 0.00001129 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00002066, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000559.

ביצועים לטווח קצר, EMERGE נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו -18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Emerge (EMERGE) מידע שוק

שווי שוק $ 976.09K$ 976.09K $ 976.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 94.77B 94.77B 94.77B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Emerge הוא $ 976.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMERGE הוא 94.77B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.