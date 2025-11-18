Eigenpie מחיר היום

מחיר Eigenpie (EGP) בזמן אמת היום הוא $ 0.297587, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGP ל USD הוא $ 0.297587 לכל EGP.

Eigenpie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,098,907, עם היצע במחזור של 3.69M EGP. ב‑24 השעות האחרונות, EGP סחר בין $ 0.273156 (נמוך) ל $ 0.305657 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.68, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.212282.

ביצועים לטווח קצר, EGP נע ב +1.51% בשעה האחרונה ו -6.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Eigenpie (EGP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M אספקת מחזור 3.69M 3.69M 3.69M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eigenpie הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGP הוא 3.69M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.