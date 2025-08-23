מה זהAdventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Adventure Gold (AGLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Adventure Gold (AGLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Adventure Gold.

Adventure Gold (AGLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Adventure Gold (AGLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Adventure Gold כמה שווה Adventure Gold (AGLD) היום? החי AGLDהמחיר ב USD הוא 0.6765 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי AGLD ל USD? $ 0.6765 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של AGLD ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Adventure Gold? שווי השוק של AGLD הוא $ 52.30M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של AGLD? ההיצע במחזור של AGLD הוא 77.31M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGLD? ‏‏AGLD השיג מחיר שיא (ATH) של 7.62791577 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGLD? AGLD ‏‏רשם מחירATL של 0.20848210063010023 USD . מהו נפח המסחר של AGLD? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGLD הוא $ 500.65K USD . האם AGLD יעלה השנה? AGLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

