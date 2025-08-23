עוד על AGLD

Adventure Gold סֵמֶל

Adventure Gold מְחִיר(AGLD)

1 AGLD ל USDמחיר חי:

Adventure Gold (AGLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:10 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Adventure Gold (AGLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6765. במהלך 24 השעות האחרונות, AGLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6686 לבין שיא של $ 0.7395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.62791577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.20848210063010023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGLD השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Adventure Gold (AGLD) מידע שוק

No.417

שווי השוק הנוכחי של Adventure Gold הוא $ 52.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 500.65K. ההיצע במחזור של AGLD הוא 77.31M, עם היצע כולל של 92810001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.94M.

Adventure Gold (AGLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Adventure Goldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.026065-3.71%
30 ימים$ -0.1211-15.19%
60 ימים$ +0.0018+0.26%
90 ימים$ -0.2288-25.28%
Adventure Gold שינוי מחיר היום

היום,AGLD רשם שינוי של $ -0.026065 (-3.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Adventure Gold שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1211 (-15.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Adventure Gold שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGLD ראה שינוי של $ +0.0018 (+0.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Adventure Gold שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2288 (-25.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Adventure Gold (AGLD)?

בדוק את Adventure Gold עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAdventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Adventure Goldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAGLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Adventure Goldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAdventure Gold לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Adventure Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Adventure Gold (AGLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Adventure Gold (AGLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Adventure Gold.

בדוק את Adventure Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

Adventure Gold (AGLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Adventure Gold (AGLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Adventure Gold (AGLD)

מחפש איך לקנותAdventure Gold? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Adventure Goldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AGLD למטבעות מקומיים

Adventure Gold מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Adventure Gold, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAdventure Gold הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Adventure Gold

כמה שווה Adventure Gold (AGLD) היום?
החי AGLDהמחיר ב USD הוא 0.6765 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGLD ל USD?
המחיר הנוכחי של AGLD ל USD הוא $ 0.6765. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Adventure Gold?
שווי השוק של AGLD הוא $ 52.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGLD?
ההיצע במחזור של AGLD הוא 77.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGLD?
‏‏AGLD השיג מחיר שיא (ATH) של 7.62791577 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGLD?
AGLD ‏‏רשם מחירATL של 0.20848210063010023 USD.
מהו נפח המסחר של AGLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGLD הוא $ 500.65K USD.
האם AGLD יעלה השנה?
AGLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:09:10 (UTC+8)

הצג עוד

