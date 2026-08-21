EARNFI מחיר היום

מחיר EARNFI (EARNFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EARNFI ל USD הוא $ 0 לכל EARNFI.

EARNFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,927, עם היצע במחזור של 975.99M EARNFI. ב‑24 השעות האחרונות, EARNFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EARNFI נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +27.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EARNFI (EARNFI) מידע שוק

שווי שוק $ 43.93K$ 43.93K $ 43.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.93K$ 43.93K $ 43.93K אספקת מחזור 975.99M 975.99M 975.99M אספקה כוללת 975,985,407.424407 975,985,407.424407 975,985,407.424407

שווי השוק הנוכחי של EARNFI הוא $ 43.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARNFI הוא 975.99M, עם היצע כולל של 975985407.424407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.93K.