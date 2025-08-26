DooDoo (DOODOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.068163 $ 0.068163 $ 0.068163 24 שעות נמוך $ 0.129345 $ 0.129345 $ 0.129345 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.068163$ 0.068163 $ 0.068163 גבוה 24 שעות $ 0.129345$ 0.129345 $ 0.129345 שיא כל הזמנים $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.068163$ 0.068163 $ 0.068163 שינוי מחיר (שעה אחת) +86.60% שינוי מחיר (1D) +44.43% שינוי מחיר (7D) +4.15% שינוי מחיר (7D) +4.15%

DooDoo (DOODOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.129287. במהלך 24 השעות האחרונות, DOODOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.068163 לבין שיא של $ 0.129345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOODOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.068163.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOODOO השתנה ב +86.60% במהלך השעה האחרונה, +44.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DooDoo (DOODOO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 543.11K$ 543.11K $ 543.11K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0

שווי השוק הנוכחי של DooDoo הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOODOO הוא 0.00, עם היצע כולל של 4200000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 543.11K.