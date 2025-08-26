עוד על PEPEX

Don PepeX סֵמֶל

Don PepeX מחיר (PEPEX)

לא רשום

1 PEPEX ל USDמחיר חי:

$0.00013004
$0.00013004$0.00013004
-10.00%1D
mexc
USD
Don PepeX (PEPEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:41:50 (UTC+8)

Don PepeX (PEPEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.52%

-10.07%

-20.97%

-20.97%

Don PepeX (PEPEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Don PepeX (PEPEX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Don PepeX הוא $ 70.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEX הוא 540.35M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.89K.

Don PepeX (PEPEX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Don PepeXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDon PepeX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDon PepeX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Don PepeXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.07%
30 ימים$ 0+6.72%
60 ימים$ 0-11.86%
90 ימים$ 0--

מה זהDon PepeX (PEPEX)

Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.

Don PepeX (PEPEX) משאב

Don PepeXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Don PepeX (PEPEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Don PepeX (PEPEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Don PepeX.

בדוק את Don PepeX תחזית המחיר עכשיו‏!

PEPEX למטבעות מקומיים

Don PepeX (PEPEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Don PepeX (PEPEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Don PepeX (PEPEX)

כמה שווה Don PepeX (PEPEX) היום?
החי PEPEXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPEX ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPEX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Don PepeX?
שווי השוק של PEPEX הוא $ 70.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPEX?
ההיצע במחזור של PEPEX הוא 540.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPEX?
‏‏PEPEX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPEX?
PEPEX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEPEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPEX הוא -- USD.
האם PEPEX יעלה השנה?
PEPEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Don PepeX (PEPEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

