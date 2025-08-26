Don PepeX (PEPEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -10.07% שינוי מחיר (7D) -20.97% שינוי מחיר (7D) -20.97%

Don PepeX (PEPEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Don PepeX (PEPEX) מידע שוק

שווי שוק $ 70.19K$ 70.19K $ 70.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.89K$ 129.89K $ 129.89K אספקת מחזור 540.35M 540.35M 540.35M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Don PepeX הוא $ 70.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEX הוא 540.35M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.89K.