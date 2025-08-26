Dogcoin (DCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01101006
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.06%
שינוי מחיר (1D) -8.35%
שינוי מחיר (7D) +1.53%

Dogcoin (DCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01101006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCOIN השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -8.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogcoin (DCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 80.06K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.06K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogcoin הוא $ 80.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.06K.