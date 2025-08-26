Defi Warrior (FIWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03683698$ 0.03683698 $ 0.03683698 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.10% שינוי מחיר (7D) -0.92% שינוי מחיר (7D) -0.92%

Defi Warrior (FIWA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03683698, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIWA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defi Warrior (FIWA) מידע שוק

שווי שוק $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.95K$ 279.95K $ 279.95K אספקת מחזור 2.27B 2.27B 2.27B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Defi Warrior הוא $ 63.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIWA הוא 2.27B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.95K.