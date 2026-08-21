DebtCoin מחיר היום

מחיר DebtCoin (DEBT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEBT ל USD הוא $ 0 לכל DEBT.

DebtCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,858, עם היצע במחזור של 979.11M DEBT. ב‑24 השעות האחרונות, DEBT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03468763, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEBT נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו +49.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.76K.

DebtCoin (DEBT) מידע שוק

שווי שוק $ 118.86K$ 118.86K $ 118.86K נפח (24 שעות) $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.86K$ 118.86K $ 118.86K אספקת מחזור 979.11M 979.11M 979.11M אספקה כוללת 979,111,964.785907 979,111,964.785907 979,111,964.785907

שווי השוק הנוכחי של DebtCoin הוא $ 118.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.76K. ההיצע במחזור של DEBT הוא 979.11M, עם היצע כולל של 979111964.785907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.86K.