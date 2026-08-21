DEBT מחיר היום

מחיר DEBT ($DEBT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $DEBT ל USD הוא $ 0 לכל $DEBT.

DEBT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,839, עם היצע במחזור של 925.67M $DEBT. ב‑24 השעות האחרונות, $DEBT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $DEBT נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +23.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DEBT ($DEBT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.33K$ 58.33K $ 58.33K אספקת מחזור 925.67M 925.67M 925.67M אספקה כוללת 933,450,168.957986 933,450,168.957986 933,450,168.957986

שווי השוק הנוכחי של DEBT הוא $ 57.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DEBT הוא 925.67M, עם היצע כולל של 933450168.957986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.33K.