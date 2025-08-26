Data Universe (SN13) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.71 $ 4.71 $ 4.71 24 שעות נמוך $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 גבוה 24 שעות $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 שיא כל הזמנים $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 המחיר הנמוך ביותר $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.12% שינוי מחיר (1D) -11.97% שינוי מחיר (7D) -14.43% שינוי מחיר (7D) -14.43%

Data Universe (SN13) המחיר בזמן אמת של הוא $4.72. במהלך 24 השעות האחרונות, SN13 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.71 לבין שיא של $ 5.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN13השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.74.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN13 השתנה ב -3.12% במהלך השעה האחרונה, -11.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Data Universe (SN13) מידע שוק

שווי שוק $ 10.92M$ 10.92M $ 10.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.92M$ 10.92M $ 10.92M אספקת מחזור 2.32M 2.32M 2.32M אספקה כוללת 2,315,601.76923996 2,315,601.76923996 2,315,601.76923996

שווי השוק הנוכחי של Data Universe הוא $ 10.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN13 הוא 2.32M, עם היצע כולל של 2315601.76923996. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.92M.