Dasha מחיר היום

מחיר Dasha (VVAIFU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VVAIFU ל USD הוא $ 0 לכל VVAIFU.

Dasha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 222,746, עם היצע במחזור של 993.22M VVAIFU. ב‑24 השעות האחרונות, VVAIFU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.20873, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VVAIFU נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +11.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 79.11.

Dasha (VVAIFU) מידע שוק

שווי שוק $ 222.75K$ 222.75K $ 222.75K נפח (24 שעות) $ 79.11$ 79.11 $ 79.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 222.75K$ 222.75K $ 222.75K אספקת מחזור 993.22M 993.22M 993.22M אספקה כוללת 993,221,209.713426 993,221,209.713426 993,221,209.713426

שווי השוק הנוכחי של Dasha הוא $ 222.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.11. ההיצע במחזור של VVAIFU הוא 993.22M, עם היצע כולל של 993221209.713426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.75K.