Czlu מחיר היום

מחיר Czlu (CZLU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CZLU ל USD הוא $ 0 לכל CZLU.

Czlu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,779.12, עם היצע במחזור של 1.00B CZLU. ב‑24 השעות האחרונות, CZLU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00110629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CZLU נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Czlu (CZLU) מידע שוק

שווי שוק $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Czlu הוא $ 14.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZLU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.78K.