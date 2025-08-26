CZ on Hyperliquid (CZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.116566 $ 0.116566 $ 0.116566 24 שעות נמוך $ 0.116968 $ 0.116968 $ 0.116968 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.116566$ 0.116566 $ 0.116566 גבוה 24 שעות $ 0.116968$ 0.116968 $ 0.116968 שיא כל הזמנים $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 המחיר הנמוך ביותר $ 0.107921$ 0.107921 $ 0.107921 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -0.30%

CZ on Hyperliquid (CZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.116587. במהלך 24 השעות האחרונות, CZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.116566 לבין שיא של $ 0.116968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.800928, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.107921.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CZ on Hyperliquid (CZ) מידע שוק

שווי שוק $ 516.89K$ 516.89K $ 516.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 516.89K$ 516.89K $ 516.89K אספקת מחזור 4.43M 4.43M 4.43M אספקה כוללת 4,433,500.0 4,433,500.0 4,433,500.0

שווי השוק הנוכחי של CZ on Hyperliquid הוא $ 516.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZ הוא 4.43M, עם היצע כולל של 4433500.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.89K.