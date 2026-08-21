cummunity מחיר היום

מחיר cummunity (CUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUM ל USD הוא $ 0 לכל CUM.

cummunity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,339.96, עם היצע במחזור של 999.76M CUM. ב‑24 השעות האחרונות, CUM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00196824, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CUM נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +2.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

cummunity (CUM) מידע שוק

שווי שוק $ 16.34K$ 16.34K $ 16.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.34K$ 16.34K $ 16.34K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,763,466.914851 999,763,466.914851 999,763,466.914851

שווי השוק הנוכחי של cummunity הוא $ 16.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUM הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999763466.914851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.34K.