מחיר CryptoTwitter (CT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CT ל USD הוא $ 0 לכל CT.

CryptoTwitter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,053, עם היצע במחזור של 365.39T CT. ב‑24 השעות האחרונות, CT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CryptoTwitter (CT) מידע שוק

שווי שוק $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K אספקת מחזור 365.39T 365.39T 365.39T אספקה כוללת 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoTwitter הוא $ 24.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CT הוא 365.39T, עם היצע כולל של 365386617983886.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.05K.