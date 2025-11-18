Crumbcat מחיר היום

מחיר Crumbcat (CRUMB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 11.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRUMB ל USD הוא -- לכל CRUMB.

Crumbcat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 139,240, עם היצע במחזור של 999.51M CRUMB. ב‑24 השעות האחרונות, CRUMB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00263437, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRUMB נע ב +11.65% בשעה האחרונה ו -59.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crumbcat (CRUMB) מידע שוק

שווי שוק $ 139.24K$ 139.24K $ 139.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.24K$ 139.24K $ 139.24K אספקת מחזור 999.51M 999.51M 999.51M אספקה כוללת 999,507,724.103161 999,507,724.103161 999,507,724.103161

שווי השוק הנוכחי של Crumbcat הוא $ 139.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRUMB הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999507724.103161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.24K.