Croginal Cats (CROGINAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00106907 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.51%

Croginal Cats (CROGINAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROGINAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROGINALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00106907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROGINAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Croginal Cats (CROGINAL) מידע שוק

שווי שוק $ 32.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.36K אספקת מחזור 939.45M אספקה כוללת 939,447,660.666312

שווי השוק הנוכחי של Croginal Cats הוא $ 32.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROGINAL הוא 939.45M, עם היצע כולל של 939447660.666312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.36K.