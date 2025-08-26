Counterparty (XCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.36 $ 3.36 $ 3.36 24 שעות נמוך $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 גבוה 24 שעות $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 שיא כל הזמנים $ 91.13$ 91.13 $ 91.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.134356$ 0.134356 $ 0.134356 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -17.43% שינוי מחיר (7D) -17.43%

Counterparty (XCP) המחיר בזמן אמת של הוא $3.38. במהלך 24 השעות האחרונות, XCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.36 לבין שיא של $ 3.53, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.134356.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCP השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Counterparty (XCP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M אספקת מחזור 2.59M 2.59M 2.59M אספקה כוללת 2,649,272.0 2,649,272.0 2,649,272.0

שווי השוק הנוכחי של Counterparty הוא $ 8.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCP הוא 2.59M, עם היצע כולל של 2649272.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.94M.