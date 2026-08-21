Cortisol Level מחיר היום

מחיר Cortisol Level (CORTISOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CORTISOL ל USD הוא $ 0 לכל CORTISOL.

Cortisol Level כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,284, עם היצע במחזור של 999.74M CORTISOL. ב‑24 השעות האחרונות, CORTISOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CORTISOL נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -25.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cortisol Level (CORTISOL) מידע שוק

שווי שוק $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,741,795.875641 999,741,795.875641 999,741,795.875641

שווי השוק הנוכחי של Cortisol Level הוא $ 22.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORTISOL הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999741795.875641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.28K.