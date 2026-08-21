Copper Penguin מחיר היום

מחיר Copper Penguin (COPPERPENGUIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPPERPENGUIN ל USD הוא $ 0 לכל COPPERPENGUIN.

Copper Penguin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,030.43, עם היצע במחזור של 969.40M COPPERPENGUIN. ב‑24 השעות האחרונות, COPPERPENGUIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COPPERPENGUIN נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +16.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Copper Penguin (COPPERPENGUIN) מידע שוק

שווי שוק $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K אספקת מחזור 969.40M 969.40M 969.40M אספקה כוללת 969,402,666.112945 969,402,666.112945 969,402,666.112945

שווי השוק הנוכחי של Copper Penguin הוא $ 18.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COPPERPENGUIN הוא 969.40M, עם היצע כולל של 969402666.112945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.03K.