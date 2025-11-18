Cofinex מחיר היום

מחיר Cofinex (CNX) בזמן אמת היום הוא $ 0.299639, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CNX ל USD הוא $ 0.299639 לכל CNX.

Cofinex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,476,546, עם היצע במחזור של 65.00M CNX. ב‑24 השעות האחרונות, CNX סחר בין $ 0.299656 (נמוך) ל $ 0.349704 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.500327, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04504196.

ביצועים לטווח קצר, CNX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cofinex (CNX) מידע שוק

שווי שוק $ 19.48M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.82M
אספקת מחזור 65.00M
אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cofinex הוא $ 19.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNX הוא 65.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.82M.