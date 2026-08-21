Cobot מחיר היום

מחיר Cobot (COBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COBOT ל USD הוא $ 0 לכל COBOT.

Cobot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,847, עם היצע במחזור של 291.24M COBOT. ב‑24 השעות האחרונות, COBOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00596208, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COBOT נע ב +6.06% בשעה האחרונה ו +35.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.66.

Cobot (COBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.85K$ 32.85K $ 32.85K נפח (24 שעות) $ 44.66$ 44.66 $ 44.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.47K$ 78.47K $ 78.47K אספקת מחזור 291.24M 291.24M 291.24M אספקה כוללת 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

שווי השוק הנוכחי של Cobot הוא $ 32.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.66. ההיצע במחזור של COBOT הוא 291.24M, עם היצע כולל של 695738601.4000063. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.47K.