CLUDE מחיר היום

מחיר CLUDE (CLUDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLUDE ל USD הוא $ 0 לכל CLUDE.

CLUDE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 631,668, עם היצע במחזור של 999.96M CLUDE. ב‑24 השעות האחרונות, CLUDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00406108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLUDE נע ב +1.61% בשעה האחרונה ו +50.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 126.81K.

CLUDE (CLUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 631.67K$ 631.67K $ 631.67K נפח (24 שעות) $ 126.81K$ 126.81K $ 126.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 631.67K$ 631.67K $ 631.67K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,959,404.009022 999,959,404.009022 999,959,404.009022

שווי השוק הנוכחי של CLUDE הוא $ 631.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 126.81K. ההיצע במחזור של CLUDE הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999959404.009022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 631.67K.