CLAWLETT מחיר היום

מחיר CLAWLETT (CLAWLETT) בזמן אמת היום הוא $ 0.010801, עם שינוי של 0.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWLETT ל USD הוא $ 0.010801 לכל CLAWLETT.

CLAWLETT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,354, עם היצע במחזור של 20.96M CLAWLETT. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWLETT סחר בין $ 0.01071163 (נמוך) ל $ 0.01082195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.34, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00112421.

ביצועים לטווח קצר, CLAWLETT נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו +16.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 115.52.

CLAWLETT (CLAWLETT) מידע שוק

שווי שוק $ 226.35K$ 226.35K $ 226.35K נפח (24 שעות) $ 115.52$ 115.52 $ 115.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.35K$ 226.35K $ 226.35K אספקת מחזור 20.96M 20.96M 20.96M אספקה כוללת 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

שווי השוק הנוכחי של CLAWLETT הוא $ 226.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 115.52. ההיצע במחזור של CLAWLETT הוא 20.96M, עם היצע כולל של 20955000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.35K.