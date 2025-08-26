CIPHER (CPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00406482$ 0.00406482 $ 0.00406482 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -8.10% שינוי מחיר (7D) -36.13% שינוי מחיר (7D) -36.13%

CIPHER (CPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00406482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CIPHER (CPR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 3.80K$ 3.80K $ 3.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,800,000,000.0 10,800,000,000.0 10,800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CIPHER הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.80K. ההיצע במחזור של CPR הוא 0.00, עם היצע כולל של 10800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.