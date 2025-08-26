עוד על CPR

CIPHER סֵמֶל

CIPHER מחיר (CPR)

לא רשום

1 CPR ל USDמחיר חי:

$0.00033781
$0.00033781$0.00033781
-8.10%1D
mexc
USD
CIPHER (CPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:40:30 (UTC+8)

CIPHER (CPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00406482
$ 0.00406482$ 0.00406482

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-8.10%

-36.13%

-36.13%

CIPHER (CPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00406482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CIPHER (CPR) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.80K
$ 3.80K$ 3.80K

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

0.00
0.00 0.00

10,800,000,000.0
10,800,000,000.0 10,800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CIPHER הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.80K. ההיצע במחזור של CPR הוא 0.00, עם היצע כולל של 10800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.

CIPHER (CPR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CIPHERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCIPHER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCIPHER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CIPHERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.10%
30 ימים$ 0+535.52%
60 ימים$ 0-7.16%
90 ימים$ 0--

מה זהCIPHER (CPR)

Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access. Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable. Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.

CIPHER (CPR) משאב

האתר הרשמי

CIPHERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CIPHER (CPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CIPHER (CPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CIPHER.

בדוק את CIPHER תחזית המחיר עכשיו‏!

CPR למטבעות מקומיים

CIPHER (CPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CIPHER (CPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CIPHER (CPR)

כמה שווה CIPHER (CPR) היום?
החי CPRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPR ל USD?
המחיר הנוכחי של CPR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CIPHER?
שווי השוק של CPR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPR?
ההיצע במחזור של CPR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPR?
‏‏CPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00406482 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPR?
CPR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPR הוא $ 3.80K USD.
האם CPR יעלה השנה?
CPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
