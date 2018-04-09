CIPHER (CPR) טוקנומיקה
Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access.
Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable.
Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CIPHER (CPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
CIPHER (CPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של CIPHER (CPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CPRטוקניומיקה, חקרו אתCPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.