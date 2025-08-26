Chucky (CHUCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00209202$ 0.00209202 $ 0.00209202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +2.14% שינוי מחיר (7D) -4.54% שינוי מחיר (7D) -4.54%

Chucky (CHUCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHUCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHUCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00209202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHUCKY השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chucky (CHUCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 549.44$ 549.44 $ 549.44 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.25K$ 107.25K $ 107.25K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chucky הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 549.44. ההיצע במחזור של CHUCKY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.25K.