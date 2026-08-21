Chog מחיר היום

מחיר Chog (CHOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00203011, עם שינוי של 5.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHOG ל USD הוא $ 0.00203011 לכל CHOG.

Chog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,022,671, עם היצע במחזור של 1.00B CHOG. ב‑24 השעות האחרונות, CHOG סחר בין $ 0.00171257 (נמוך) ל $ 0.00248216 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00549657, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHOG נע ב +4.63% בשעה האחרונה ו +10.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.38K.

Chog (CHOG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M נפח (24 שעות) $ 46.38K$ 46.38K $ 46.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chog הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.38K. ההיצע במחזור של CHOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.