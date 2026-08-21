Chirpley מחיר היום

מחיר Chirpley (CHRP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHRP ל USD הוא $ 0 לכל CHRP.

Chirpley כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,518, עם היצע במחזור של 636.76M CHRP. ב‑24 השעות האחרונות, CHRP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03695469, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHRP נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chirpley (CHRP) מידע שוק

שווי שוק $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.47K$ 93.47K $ 93.47K אספקת מחזור 636.76M 636.76M 636.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chirpley הוא $ 59.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHRP הוא 636.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.47K.