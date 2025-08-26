Cellex (CELLEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00245638 $ 0.00245638 $ 0.00245638 24 שעות נמוך $ 0.0027204 $ 0.0027204 $ 0.0027204 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00245638$ 0.00245638 $ 0.00245638 גבוה 24 שעות $ 0.0027204$ 0.0027204 $ 0.0027204 שיא כל הזמנים $ 0.01026336$ 0.01026336 $ 0.01026336 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00109474$ 0.00109474 $ 0.00109474 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -7.29% שינוי מחיר (7D) +26.51% שינוי מחיר (7D) +26.51%

Cellex (CELLEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00250273. במהלך 24 השעות האחרונות, CELLEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245638 לבין שיא של $ 0.0027204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CELLEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01026336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109474.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CELLEX השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -7.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cellex (CELLEX) מידע שוק

שווי שוק $ 249.37K$ 249.37K $ 249.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 249.37K$ 249.37K $ 249.37K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cellex הוא $ 249.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CELLEX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.37K.