CatFu מחיר היום

מחיר CatFu (CATFU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 54.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATFU ל USD הוא $ 0 לכל CATFU.

CatFu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,719, עם היצע במחזור של 999.83M CATFU. ב‑24 השעות האחרונות, CATFU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATFU נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +237.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CatFu (CATFU) מידע שוק

שווי שוק $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,828,496.829584 999,828,496.829584 999,828,496.829584

שווי השוק הנוכחי של CatFu הוא $ 34.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATFU הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999828496.829584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.72K.