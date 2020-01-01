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טוקנים מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Dor
Dor
DOR
$ 0.00100947
+0.13%
-0.00%
-1.97%
$ 341.27K
$ 41.32K
2
Unitas
Unitas
UP
$ 0.38778
+0.66%
-1.79%
-8.90%
--
$ 151.54K

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 2 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $341.27K.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, DOR הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 2 מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים פופולריים כוללים DOR, UP. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $341.27K. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.