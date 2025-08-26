Dor (DOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00870575 גבוה 24 שעות $ 0.01014728 שיא כל הזמנים $ 0.386986 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00319155 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) +1.29% שינוי מחיר (7D) +50.71%

Dor (DOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00969853. במהלך 24 השעות האחרונות, DOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00870575 לבין שיא של $ 0.01014728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.386986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00319155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOR השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dor (DOR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.84M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.15M אספקת מחזור 290.98M אספקה כוללת 426,123,705.0197474

שווי השוק הנוכחי של Dor הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOR הוא 290.98M, עם היצע כולל של 426123705.0197474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15M.