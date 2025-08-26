עוד על DOR

Dor סֵמֶל

Dor מחיר (DOR)

לא רשום

1 DOR ל USDמחיר חי:

$0.00970826
$0.00970826
+1.30%1D
mexc
USD
Dor (DOR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:21:05 (UTC+8)

Dor (DOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00870575
$ 0.00870575
24 שעות נמוך
$ 0.01014728
$ 0.01014728
גבוה 24 שעות

$ 0.00870575
$ 0.00870575

$ 0.01014728
$ 0.01014728

$ 0.386986
$ 0.386986

$ 0.00319155
$ 0.00319155

+0.86%

+1.29%

+50.71%

+50.71%

Dor (DOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00969853. במהלך 24 השעות האחרונות, DOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00870575 לבין שיא של $ 0.01014728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.386986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00319155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOR השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dor (DOR) מידע שוק

$ 2.84M
$ 2.84M

--
--

$ 4.15M
$ 4.15M

290.98M
290.98M

426,123,705.0197474
426,123,705.0197474

שווי השוק הנוכחי של Dor הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOR הוא 290.98M, עם היצע כולל של 426123705.0197474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15M.

Dor (DOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dorל USDהיה $ +0.00012309.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDor ל USDהיה . $ +0.0000889898.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDor ל USDהיה $ +0.0058125326.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dorל USDהיה $ +0.003764380887887221.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00012309+1.29%
30 ימים$ +0.0000889898+0.92%
60 ימים$ +0.0058125326+59.93%
90 ימים$ +0.003764380887887221+63.44%

מה זהDor (DOR)

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

Dorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dor (DOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dor (DOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dor.

בדוק את Dor תחזית המחיר עכשיו‏!

DOR למטבעות מקומיים

Dor (DOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dor (DOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dor (DOR)

כמה שווה Dor (DOR) היום?
החי DORהמחיר ב USD הוא 0.00969853 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOR ל USD?
המחיר הנוכחי של DOR ל USD הוא $ 0.00969853. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dor?
שווי השוק של DOR הוא $ 2.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOR?
ההיצע במחזור של DOR הוא 290.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOR?
‏‏DOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.386986 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOR?
DOR ‏‏רשם מחירATL של 0.00319155 USD.
מהו נפח המסחר של DOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOR הוא -- USD.
האם DOR יעלה השנה?
DOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Dor (DOR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

