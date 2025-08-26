Capricorn (CAPRICORN) מידע על מחיר (USD)

Capricorn (CAPRICORN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAPRICORN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00106354, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAPRICORNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00765628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAPRICORN השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -11.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Capricorn (CAPRICORN) מידע שוק

שווי שוק $ 891.83K$ 891.83K $ 891.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 891.83K$ 891.83K $ 891.83K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,442.79996 999,995,442.79996 999,995,442.79996

שווי השוק הנוכחי של Capricorn הוא $ 891.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPRICORN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995442.79996. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 891.83K.