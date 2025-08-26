עוד על BRKL

Brokoli סֵמֶל

Brokoli מחיר (BRKL)

לא רשום

1 BRKL ל USDמחיר חי:

mexc
USD
Brokoli (BRKL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:35 (UTC+8)

Brokoli (BRKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Brokoli (BRKL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00373526. במהלך 24 השעות האחרונות, BRKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0037537 לבין שיא של $ 0.00389246, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00309859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRKL השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brokoli (BRKL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Brokoli הוא $ 204.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRKL הוא 53.47M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 477.84K.

Brokoli (BRKL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brokoliל USDהיה $ -0.000157151327269101.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrokoli ל USDהיה . $ +0.0002683806.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrokoli ל USDהיה $ +0.0000598635.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brokoliל USDהיה $ -0.000036353866348285.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000157151327269101-4.03%
30 ימים$ +0.0002683806+7.19%
60 ימים$ +0.0000598635+1.60%
90 ימים$ -0.000036353866348285-0.96%

מה זהBrokoli (BRKL)

Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.

Brokoli (BRKL) משאב

האתר הרשמי

Brokoliתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brokoli (BRKL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brokoli (BRKL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brokoli.

בדוק את Brokoli תחזית המחיר עכשיו‏!

BRKL למטבעות מקומיים

Brokoli (BRKL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brokoli (BRKL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRKL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brokoli (BRKL)

כמה שווה Brokoli (BRKL) היום?
החי BRKLהמחיר ב USD הוא 0.00373526 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRKL ל USD?
המחיר הנוכחי של BRKL ל USD הוא $ 0.00373526. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brokoli?
שווי השוק של BRKL הוא $ 204.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRKL?
ההיצע במחזור של BRKL הוא 53.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRKL?
‏‏BRKL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.83 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRKL?
BRKL ‏‏רשם מחירATL של 0.00309859 USD.
מהו נפח המסחר של BRKL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRKL הוא -- USD.
האם BRKL יעלה השנה?
BRKL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRKL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:35 (UTC+8)

Brokoli (BRKL) עדכונים חשובים מהתעשייה

