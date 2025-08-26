Brokoli (BRKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0037537 $ 0.0037537 $ 0.0037537 24 שעות נמוך $ 0.00389246 $ 0.00389246 $ 0.00389246 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0037537$ 0.0037537 $ 0.0037537 גבוה 24 שעות $ 0.00389246$ 0.00389246 $ 0.00389246 שיא כל הזמנים $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00309859$ 0.00309859 $ 0.00309859 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.32% שינוי מחיר (1D) -4.03% שינוי מחיר (7D) +9.91% שינוי מחיר (7D) +9.91%

Brokoli (BRKL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00373526. במהלך 24 השעות האחרונות, BRKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0037537 לבין שיא של $ 0.00389246, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00309859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRKL השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brokoli (BRKL) מידע שוק

שווי שוק $ 204.41K$ 204.41K $ 204.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 477.84K$ 477.84K $ 477.84K אספקת מחזור 53.47M 53.47M 53.47M אספקה כוללת 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brokoli הוא $ 204.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRKL הוא 53.47M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 477.84K.