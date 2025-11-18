Bonk Level Saviour מחיר היום

מחיר Bonk Level Saviour (SAVIOUR) בזמן אמת היום הוא $ 0.01154198, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAVIOUR ל USD הוא $ 0.01154198 לכל SAVIOUR.

Bonk Level Saviour כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 196,182, עם היצע במחזור של 17.00M SAVIOUR. ב‑24 השעות האחרונות, SAVIOUR סחר בין $ 0.01097141 (נמוך) ל $ 0.01160292 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04502769, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01097141.

ביצועים לטווח קצר, SAVIOUR נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) מידע שוק

שווי שוק $ 196.18K$ 196.18K $ 196.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.18K$ 196.18K $ 196.18K אספקת מחזור 17.00M 17.00M 17.00M אספקה כוללת 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

שווי השוק הנוכחי של Bonk Level Saviour הוא $ 196.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAVIOUR הוא 17.00M, עם היצע כולל של 16997264.604571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.18K.