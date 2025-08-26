עוד על BLEP

BLEP מידע על מחיר

BLEP אתר רשמי

BLEP טוקניומיקה

BLEP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Blep Super Meme סֵמֶל

Blep Super Meme מחיר (BLEP)

לא רשום

1 BLEP ל USDמחיר חי:

--
----
-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Blep Super Meme (BLEP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:15 (UTC+8)

Blep Super Meme (BLEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0039234
$ 0.0039234$ 0.0039234

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-9.90%

+2.59%

+2.59%

Blep Super Meme (BLEP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0039234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLEP השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blep Super Meme (BLEP) מידע שוק

$ 93.59K
$ 93.59K$ 93.59K

--
----

$ 93.59K
$ 93.59K$ 93.59K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.999993
999,999,999.999993 999,999,999.999993

שווי השוק הנוכחי של Blep Super Meme הוא $ 93.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLEP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.999993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.59K.

Blep Super Meme (BLEP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blep Super Memeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlep Super Meme ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlep Super Meme ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blep Super Memeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.90%
30 ימים$ 0-7.13%
60 ימים$ 0-38.48%
90 ימים$ 0--

מה זהBlep Super Meme (BLEP)

"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Blep Super Meme (BLEP) משאב

האתר הרשמי

Blep Super Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blep Super Meme (BLEP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blep Super Meme (BLEP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blep Super Meme.

בדוק את Blep Super Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

BLEP למטבעות מקומיים

Blep Super Meme (BLEP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blep Super Meme (BLEP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLEP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blep Super Meme (BLEP)

כמה שווה Blep Super Meme (BLEP) היום?
החי BLEPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLEP ל USD?
המחיר הנוכחי של BLEP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blep Super Meme?
שווי השוק של BLEP הוא $ 93.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLEP?
ההיצע במחזור של BLEP הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLEP?
‏‏BLEP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0039234 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLEP?
BLEP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLEP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLEP הוא -- USD.
האם BLEP יעלה השנה?
BLEP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLEP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:15 (UTC+8)

Blep Super Meme (BLEP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.