Blep Super Meme (BLEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0039234 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -9.90% שינוי מחיר (7D) +2.59%

Blep Super Meme (BLEP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0039234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLEP השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blep Super Meme (BLEP) מידע שוק

שווי שוק $ 93.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.59K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.999993

שווי השוק הנוכחי של Blep Super Meme הוא $ 93.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLEP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.999993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.59K.