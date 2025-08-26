עוד על BPX

Black Phoenix סֵמֶל

Black Phoenix מחיר (BPX)

לא רשום

1 BPX ל USDמחיר חי:

$0.00579987
$0.00579987
-2.10%1D
mexc
USD
Black Phoenix (BPX) טבלת מחירים חיה
Black Phoenix (BPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00579973
$ 0.00579973
24 שעות נמוך
$ 0.00600287
$ 0.00600287
גבוה 24 שעות

$ 0.00579973
$ 0.00579973

$ 0.00600287
$ 0.00600287

$ 3.37
$ 3.37

$ 0
$ 0

-1.28%

-2.14%

+0.65%

+0.65%

Black Phoenix (BPX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00579987. במהלך 24 השעות האחרונות, BPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00579973 לבין שיא של $ 0.00600287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPX השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Phoenix (BPX) מידע שוק

$ 8.93M
$ 8.93M

--
--

$ 23.20M
$ 23.20M

1.54B
1.54B

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Black Phoenix הוא $ 8.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPX הוא 1.54B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.20M.

Black Phoenix (BPX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Black Phoenixל USDהיה $ -0.000127068533323416.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Phoenix ל USDהיה . $ +0.0004852519.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Phoenix ל USDהיה $ +0.5037844417.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Black Phoenixל USDהיה $ +0.002621703808349792.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000127068533323416-2.14%
30 ימים$ +0.0004852519+8.37%
60 ימים$ +0.5037844417+8,686.13%
90 ימים$ +0.002621703808349792+82.49%

מה זהBlack Phoenix (BPX)

Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Black Phoenix (BPX) משאב

האתר הרשמי

Black Phoenixתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Black Phoenix (BPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Black Phoenix (BPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Black Phoenix.

בדוק את Black Phoenix תחזית המחיר עכשיו‏!

BPX למטבעות מקומיים

Black Phoenix (BPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Black Phoenix (BPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Black Phoenix (BPX)

כמה שווה Black Phoenix (BPX) היום?
החי BPXהמחיר ב USD הוא 0.00579987 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BPX ל USD?
המחיר הנוכחי של BPX ל USD הוא $ 0.00579987. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Black Phoenix?
שווי השוק של BPX הוא $ 8.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BPX?
ההיצע במחזור של BPX הוא 1.54B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BPX?
‏‏BPX השיג מחיר שיא (ATH) של 3.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BPX?
BPX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BPX הוא -- USD.
האם BPX יעלה השנה?
BPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Black Phoenix (BPX) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.