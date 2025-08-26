Black Phoenix (BPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00579973 $ 0.00579973 $ 0.00579973 24 שעות נמוך $ 0.00600287 $ 0.00600287 $ 0.00600287 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00579973$ 0.00579973 $ 0.00579973 גבוה 24 שעות $ 0.00600287$ 0.00600287 $ 0.00600287 שיא כל הזמנים $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -2.14% שינוי מחיר (7D) +0.65% שינוי מחיר (7D) +0.65%

Black Phoenix (BPX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00579987. במהלך 24 השעות האחרונות, BPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00579973 לבין שיא של $ 0.00600287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPX השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Phoenix (BPX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.93M$ 8.93M $ 8.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.20M$ 23.20M $ 23.20M אספקת מחזור 1.54B 1.54B 1.54B אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Black Phoenix הוא $ 8.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPX הוא 1.54B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.20M.