Bitcoin 2 מחיר היום

מחיר Bitcoin 2 (BTC2) בזמן אמת היום הוא $ 0.059774, עם שינוי של 6.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTC2 ל USD הוא $ 0.059774 לכל BTC2.

Bitcoin 2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,073,177, עם היצע במחזור של 17.95M BTC2. ב‑24 השעות האחרונות, BTC2 סחר בין $ 0.054064 (נמוך) ל $ 0.061682 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 36.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01109407.

ביצועים לטווח קצר, BTC2 נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו -15.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.81K.

Bitcoin 2 (BTC2) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 17.95M 17.95M 17.95M אספקה כוללת 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin 2 הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.81K. ההיצע במחזור של BTC2 הוא 17.95M, עם היצע כולל של 17954380.095. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.