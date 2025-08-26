Bit Game Verse Token (BGVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) +19.73% שינוי מחיר (7D) -0.18% שינוי מחיר (7D) -0.18%

Bit Game Verse Token (BGVT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BGVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGVT השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +19.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bit Game Verse Token (BGVT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M אספקת מחזור 55.21B 55.21B 55.21B אספקה כוללת 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

שווי השוק הנוכחי של Bit Game Verse Token הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BGVT הוא 55.21B, עם היצע כולל של 55709027327.2254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53M.