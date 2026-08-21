Binance Super Cycle מחיר היום

מחיר Binance Super Cycle (BSC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSC ל USD הוא $ 0 לכל BSC.

Binance Super Cycle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,316, עם היצע במחזור של 1.00B BSC. ב‑24 השעות האחרונות, BSC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01138529, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSC נע ב -0.76% בשעה האחרונה ו +23.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.15K.

Binance Super Cycle (BSC) מידע שוק

שווי שוק $ 118.32K$ 118.32K $ 118.32K נפח (24 שעות) $ 1.15K$ 1.15K $ 1.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.32K$ 118.32K $ 118.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Binance Super Cycle הוא $ 118.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.15K. ההיצע במחזור של BSC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.32K.