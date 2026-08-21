Billy מחיר היום

מחיר Billy (BILLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BILLY ל USD הוא $ 0 לכל BILLY.

Billy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 451,099, עם היצע במחזור של 982.83M BILLY. ב‑24 השעות האחרונות, BILLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.231516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BILLY נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +17.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.92K.

Billy (BILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 451.10K$ 451.10K $ 451.10K נפח (24 שעות) $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 451.10K$ 451.10K $ 451.10K אספקת מחזור 982.83M 982.83M 982.83M אספקה כוללת 982,833,596.021904 982,833,596.021904 982,833,596.021904

שווי השוק הנוכחי של Billy הוא $ 451.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.92K. ההיצע במחזור של BILLY הוא 982.83M, עם היצע כולל של 982833596.021904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 451.10K.