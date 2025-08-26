BIGFACTS (BIGFACTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00506464 $ 0.00506464 $ 0.00506464 24 שעות נמוך $ 0.00593961 $ 0.00593961 $ 0.00593961 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00506464$ 0.00506464 $ 0.00506464 גבוה 24 שעות $ 0.00593961$ 0.00593961 $ 0.00593961 שיא כל הזמנים $ 0.00718208$ 0.00718208 $ 0.00718208 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -10.87% שינוי מחיר (7D) -15.09% שינוי מחיר (7D) -15.09%

BIGFACTS (BIGFACTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00509795. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGFACTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00506464 לבין שיא של $ 0.00593961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGFACTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00718208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGFACTS השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIGFACTS (BIGFACTS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 499,995,503.128398 499,995,503.128398 499,995,503.128398

שווי השוק הנוכחי של BIGFACTS הוא $ 2.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGFACTS הוא 500.00M, עם היצע כולל של 499995503.128398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.