עוד על BIGFACTS

BIGFACTS מידע על מחיר

BIGFACTS מסמך לבן

BIGFACTS אתר רשמי

BIGFACTS טוקניומיקה

BIGFACTS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BIGFACTS סֵמֶל

BIGFACTS מחיר (BIGFACTS)

לא רשום

1 BIGFACTS ל USDמחיר חי:

$0.00509795
$0.00509795$0.00509795
-10.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BIGFACTS (BIGFACTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:37 (UTC+8)

BIGFACTS (BIGFACTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00506464
$ 0.00506464$ 0.00506464
24 שעות נמוך
$ 0.00593961
$ 0.00593961$ 0.00593961
גבוה 24 שעות

$ 0.00506464
$ 0.00506464$ 0.00506464

$ 0.00593961
$ 0.00593961$ 0.00593961

$ 0.00718208
$ 0.00718208$ 0.00718208

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-10.87%

-15.09%

-15.09%

BIGFACTS (BIGFACTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00509795. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGFACTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00506464 לבין שיא של $ 0.00593961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGFACTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00718208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGFACTS השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIGFACTS (BIGFACTS) מידע שוק

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

500.00M
500.00M 500.00M

499,995,503.128398
499,995,503.128398 499,995,503.128398

שווי השוק הנוכחי של BIGFACTS הוא $ 2.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGFACTS הוא 500.00M, עם היצע כולל של 499995503.128398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.

BIGFACTS (BIGFACTS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BIGFACTSל USDהיה $ -0.000622001143995314.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIGFACTS ל USDהיה . $ +0.0014551843.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIGFACTS ל USDהיה $ -0.0008204390.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BIGFACTSל USDהיה $ +0.0039985280870535982.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000622001143995314-10.87%
30 ימים$ +0.0014551843+28.54%
60 ימים$ -0.0008204390-16.09%
90 ימים$ +0.0039985280870535982+363.69%

מה זהBIGFACTS (BIGFACTS)

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BIGFACTS (BIGFACTS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BIGFACTSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BIGFACTS (BIGFACTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BIGFACTS (BIGFACTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BIGFACTS.

בדוק את BIGFACTS תחזית המחיר עכשיו‏!

BIGFACTS למטבעות מקומיים

BIGFACTS (BIGFACTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BIGFACTS (BIGFACTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIGFACTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BIGFACTS (BIGFACTS)

כמה שווה BIGFACTS (BIGFACTS) היום?
החי BIGFACTSהמחיר ב USD הוא 0.00509795 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIGFACTS ל USD?
המחיר הנוכחי של BIGFACTS ל USD הוא $ 0.00509795. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BIGFACTS?
שווי השוק של BIGFACTS הוא $ 2.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIGFACTS?
ההיצע במחזור של BIGFACTS הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIGFACTS?
‏‏BIGFACTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00718208 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIGFACTS?
BIGFACTS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIGFACTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIGFACTS הוא -- USD.
האם BIGFACTS יעלה השנה?
BIGFACTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIGFACTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:37 (UTC+8)

BIGFACTS (BIGFACTS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.