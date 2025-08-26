BeramoniumCoin (BERAMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00635425$ 0.00635425 $ 0.00635425 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -9.87% שינוי מחיר (7D) -3.59% שינוי מחיר (7D) -3.59%

BeramoniumCoin (BERAMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BERAMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERAMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00635425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERAMO השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeramoniumCoin (BERAMO) מידע שוק

שווי שוק $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.08K$ 244.08K $ 244.08K אספקת מחזור 429.96M 429.96M 429.96M אספקה כוללת 966,304,404.1838835 966,304,404.1838835 966,304,404.1838835

שווי השוק הנוכחי של BeramoniumCoin הוא $ 108.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERAMO הוא 429.96M, עם היצע כולל של 966304404.1838835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.08K.