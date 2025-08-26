BeramoniumCoin מחיר (BERAMO)
BeramoniumCoin (BERAMO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BERAMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERAMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00635425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERAMO השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BeramoniumCoin הוא $ 108.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERAMO הוא 429.96M, עם היצע כולל של 966304404.1838835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.08K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BeramoniumCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeramoniumCoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeramoniumCoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BeramoniumCoinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.87%
|30 ימים
|$ 0
|-25.96%
|60 ימים
|$ 0
|-17.67%
|90 ימים
|$ 0
|--
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
