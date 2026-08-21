BER מחיר היום

מחיר BER (BER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BER ל USD הוא $ 0 לכל BER.

BER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 855,333, עם היצע במחזור של 1000.00M BER. ב‑24 השעות האחרונות, BER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00106735, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BER נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו +18.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 732.47.

BER (BER) מידע שוק

שווי שוק $ 855.33K$ 855.33K $ 855.33K נפח (24 שעות) $ 732.47$ 732.47 $ 732.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 855.33K$ 855.33K $ 855.33K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

שווי השוק הנוכחי של BER הוא $ 855.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 732.47. ההיצע במחזור של BER הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999948.062281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 855.33K.