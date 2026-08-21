Belgian Malinois מחיר היום

מחיר Belgian Malinois (BELG) בזמן אמת היום הוא $ 0.070132, עם שינוי של 1.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BELG ל USD הוא $ 0.070132 לכל BELG.

Belgian Malinois כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,154, עם היצע במחזור של 914.88K BELG. ב‑24 השעות האחרונות, BELG סחר בין $ 0.066076 (נמוך) ל $ 0.074113 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BELG נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -1.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.98K.

Belgian Malinois (BELG) מידע שוק

שווי שוק $ 64.15K$ 64.15K $ 64.15K נפח (24 שעות) $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.23K$ 65.23K $ 65.23K אספקת מחזור 914.88K 914.88K 914.88K אספקה כוללת 914,877.8558157942 914,877.8558157942 914,877.8558157942

שווי השוק הנוכחי של Belgian Malinois הוא $ 64.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.98K. ההיצע במחזור של BELG הוא 914.88K, עם היצע כולל של 914877.8558157942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.23K.