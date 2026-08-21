BeB מחיר היום

מחיר BeB (BEB1M) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEB1M ל USD הוא $ 0 לכל BEB1M.

BeB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 643,672, עם היצע במחזור של 999.72M BEB1M. ב‑24 השעות האחרונות, BEB1M סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00306371, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEB1M נע ב -1.29% בשעה האחרונה ו +12.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.66K.

BeB (BEB1M) מידע שוק

שווי שוק $ 643.67K$ 643.67K $ 643.67K נפח (24 שעות) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 643.67K$ 643.67K $ 643.67K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,720,758.831046 999,720,758.831046 999,720,758.831046

שווי השוק הנוכחי של BeB הוא $ 643.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.66K. ההיצע במחזור של BEB1M הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999720758.831046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 643.67K.