Beaver Coin מחיר היום

מחיר Beaver Coin (BEAVER) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAVER ל USD הוא -- לכל BEAVER.

Beaver Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,222.64, עם היצע במחזור של 694.48M BEAVER. ב‑24 השעות האחרונות, BEAVER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEAVER נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו -2.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beaver Coin (BEAVER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K אספקת מחזור 694.48M 694.48M 694.48M אספקה כוללת 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

שווי השוק הנוכחי של Beaver Coin הוא $ 9.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAVER הוא 694.48M, עם היצע כולל של 709650731.2191441. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.42K.